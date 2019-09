Sant'Agata Feltria, la Fiera del Tartufo sarà "plastic free"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

La 35a edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant'Agata Feltria, è PLASTIC FREE. Questa è una delle novità dell'edizione del 2019. Il nostro obbiettivo è quello di rispettare il più possibile l’ambiente, limitando al massimo la produzione di rifiuti e differenziando il più possibile. Ecco cosa troverai sul tuo tavolo: - posate biodegradabili e compostabili realizzate in bioplastica (Mater-Bi); - ciotole, piatti, bicchieri e vaschette biodegradabili e compostabili, realizzate in polpa di cellulosa e quindi ecologiche al 100%; - sacchi per rifiuti in bioplastica (Mater-Bi), biodegradabili e compostabili; Una svolta 'green', con lo scopo di ridurre progressivamente l’impatto ambientale della manifestazione.