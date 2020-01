A Bellaria gli eventi attraggono nuovi turisti e la città è pronta a ballare con l'Happyfania dance

Con le festività ancora nel vivo, è già tempo dei primi bilanci per Bellaria Igea Marina. Giudizio più che positivo per l'Assessore al Turismo e vicesindaco Bruno Galli: "Bellaria Igea Marina ha chiuso il 2019 come meglio non poteva, sotto il profilo degli eventi e della vitalità offerta al territorio", sottolinea Galli. "Siamo molto soddisfatti della risposta della cittadinanza, ma direi che le belle notizie arrivano anche dal fronte turistico, con tantissime persone che hanno scelto la nostra città per gli appuntamenti natalizi e per la Festa di Capodanno: provenienti da fuori, con un positivo riscontro sul fronte ricettivo, e provenienti dalle località vicine. Ciò dimostra come Bellaria Igea Marina possa dire la sua, sapendosi distinguere con idee e originalità, nel panorama dell'intrattenimento del nostro territorio. Ora è già tempo di nuovi eventi, a partire dall'"Happyfania Dance" di sabato sera con protagonisti di nuovo i dj di M2o”.