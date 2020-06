A Bellaria la biblioteca Panzini riapre le sale studio con prenotazione e accessi limitati

La Biblioteca Comunale Alfredo Panzini riapre, a partire da lunedì 29 giugno, delle sale studio poste al primo piano: un servizio prezioso per l’utenza, che verrà offerto in massima sicurezza. A tal fine, l'accesso sarà consentito a numero limitato di utenti (10 postazioni) ed esclusivamente su prenotazione.



Le prenotazioni dovranno essere inoltrate via mail o via telefonica (biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - 0541 343889/893) dalle 9.30 alle 13.00 del giorno precedente. In particolare, sarà consentita la presenza di un utente per tavolo e nel rispetto delle norme vigenti, come uso della mascherina e sanificazione delle mani nell'atrio della biblioteca. Non sarò permesso il ritorno al tavolo una volta lasciata la biblioteca e non sarà permesso il ricambio; le sale studio saranno accessibili dalle 10 alle 14, mentre il servizio di prestito sarà attivo dalle 9.30 alle 14.30 (da lunedì al sabato).



