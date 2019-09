A Bellaria torna la Fiera della piadina, tra ricette della tradizione e curiosità ideate dagli chef

C’è ne davvero per tutti i gusti alla sedicesima edizione della Festa della Piadina di Bellaria Igea Marina, dal 13 al 15 settembre. Gusti in primo luogo gastronomici perché questo “cibo dei poveri”, simbolo della tradizione culinaria di Romagna, si potrà assaporare nelle tante varianti che le piadinerie presenti alla manifestazione proporranno lungo tutto il percorso dell’Isola dei Platani. Verrà certamente soddisfatto anche il gusto del divertimento, perché sono previsti vari punti di intrattenimento per tutte le età: animazione per bambini, esibizioni di danza lungo l’Isola dei Platani e possibilità di ballare in piazza Matteotti dove si esibiranno sul palco tre orchestre spettacolo di prim’ordine per tutte e tre le serate della manifestazione. Domenica sera gli amanti della cucina potranno avvalersi dei consigli dello chef Marco Frassante dell’Associazione Cuochi Romagnoli che proporrà curiose e gustose varianti nella preparazione e nella farcitura della piadina. In occasione della Festa della Piadina di terrà inoltre un seminario promosso dall’ordine dei giornalisti che affronterà i temi di maggiore rilevanza per i consumatori nell’ambito della comunicazione sul cibo e delle corrette pratiche giornalistiche. Il seminario vedrà la partecipazione di circa 50 giornalisti del settore agro alimentare Si inizia dunque venerdì 13 settembre nel pomeriggio con l’apertura del mercatino di prodotti tipici, agroalimentare e dell’artigianato. Verso le 18 si diffonderà l’inconfondibile odore della piadina perché tutti gli stand gastronomici inizieranno la cottura e la vendita della piadina. Sabato e domenica apertura dal mattino.