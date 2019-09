A Bellaria successo per lo Street market, una tre giorni presa d'assalto da turisti e residenti

Il Bellaria Street Market, manifestazione organizzata dall’associazione Isola dei Platani, in collaborazione con i commercianti, ha chiuso domenica la tre giorni all'insegna dei "saldi". L'Isola dei Platani si è trasformato come tradizione in un centro commerciale naturale a cielo aperto con tantissimi turisti e residenti che hanno preso d'assalto i banchi a caccia di affari.

"Il grande flusso di turistici e visitatori provenienti da ogni località anche vicina, si è riversato in tutte le vie della città fino alla chiusura dei negozi. È stato un grande successo per un evento che ha coinvolto gli ultimi due giorni di agosto e il primo di settembre. Insieme ai commercianti – dichiara Monica Nicolis, Presidente dell’Associazione Isola dei Platani – possiamo dirci soddisfatti della buona riuscita dell’evento reso tale anche dall’apporto di tutti gli sponsor che quest’anno hanno creduto ulteriormente nel nostro lavoro. Tutti abbiamo contribuito a rendere memorabile questa manifestazione a cui ha partecipato anche il Mercatino dei produttori agricoli locali a Km 0 offrendo l’aperitivo”.