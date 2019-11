A Natale Cattolica diventa la "Regina di ghiaccio" e l'ultimo dell'anno brinda con gli Ex Simple Mind

Cresce giorno dopo giorno l’attesa per il ritorno della “Regina di ghiaccio”. Ancora un poco di pazienza e Cattolica tornerà a vestire gli abiti di “città del Natale”. “Anche quest’anno – spiega il Sindaco Mariano Gennari – abbiamo pensato ad una serie di proposte per allietare un pubblico variegato, dai grandi ai piccini, dai turisti a numerosi romagnoli che ci verranno a trovare. Sarà un fantastico fine d’anno che siamo certi richiamerà tanta gente a Cattolica. L’obiettivo è di consolidare un brand che funziona per attrarre chi già ci conosce ma soprattutto per indurre curiosità e voglia di arrivare in città in chi vive Cattolica solo d’estate o in chi, addirittura, non vi è mai stato”. “Ci siamo impegnati sodo – aggiunge l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - per donare alla città un Natale da incorniciare con una proposta inedita e coinvolgente. Il nostro auspicio è che possa esserci un buon riscontro anche in termini di presenze turistiche. Dal 7 dicembre all’Epifania, ogni giorno sarà quello giusto per venire a trovarci: vi aspettiamo a Cattolica”.

Intanto il programma che è stato definito da Palazzo Mancini trova conferme ma anche numerose novità. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, tra i Viali Bovio e Matteotti ritroverà spazio il Salotto Gourmet, l’appuntamento più trendy del Natale in Riviera, un vero e proprio punto di incontro, non solo per i cattolichini, dove trovare ampia scelta e qualità nel food&beverage per un apericena delle feste davvero “cool”. In Viale Bovio ci sarà modo di cimentarsi anche nel pattinaggio con una pista di ghiaccio ecologica, nel segno della sostenibilità. Piazza del Mercato ospiterà i più tradizionali mercatini artigianali di Natale mentre Piazza della Repubblica si trasformerà in vero e proprio Winter Park. Un Luna Park di Natale pronto ad assicurare divertimento per tutta la famiglia grazie alle tante giostre per grandi e piccini.

La Galleria Hotel Kursaal ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale” tutti i giorni dal 6 dicembre al 6 gennaio, con aperture dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 19:30. All’interno laboratori natalizi con gli elfi, baby dance di Natale, trucca-bimbi, incontro e foto con Babbo Natale ed il famoso pupazzo di neve Olaf. Ed ogni sera, dal 9 dicembre e sino alla Epifania, la Sala Convegni Hotel Kursaal ospiterà le Tombole di Natale con i loro ricchi premi.

L'ultimo dell'anno

Il Capodanno cattolichino avrà un suono internazionale. Per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo ci saranno gli XSM, un acronimo che identifica gli Ex Simple Mind, una band parallela nata nel 2010 e composta da alcuni storici rappresentanti della celebre band scozzese. La band degli XSM è composta dal membro fondatore di Simple Mind Brian Mcgee (batterista dei Simple Minds dal 1977 al 1981), insieme a Gary Irvine al basso, Joe O’Neill alle tastiere, Anthony William Seaman alla chitarra, Owen Paul Mcgee, famosa pop star inglese. La loro esibizione prevista in Piazza I° Maggio per brindare al 2020 ed a seguire dj set per continuare con i festeggiamenti.

Anche il Palazzo del Turismo di via Mancini sarà un accogliente spazio attrattivo grazie allestimento di due mostre a partire dal primo dicembre. La cattolichina Roberta Tura esporrà con “Once upon a light” caratteristiche lampade artigianali ricavate utilizzando antiche immagini di Cattolica, l’artista Lorenzo "Loreprod" Anzini metterà in mostra sotto il titolo di “Vieni Oltre” delle proprie opere su tela. Le mostre rimarranno aperte al pubblico sino al 6 gennaio. Dal 13 al 15 dicembre, inoltre, il Palazzo del Turismo ospiterà anche l’evento “Ca' Santino, luogo di vita operosa”: una vetrina delle attività promosse dalla Cooperativa sociale di Montefiore, gestita da cattolichini.

Per gli amanti dei motori anche il raduno di veicoli d’epoca a cura del club “Amici Auto - Moto Storiche Cattolica” in Piazza Roosevelt tra le 14,00 e le 19,00 nei giorni 8, 15 e 22 dicembre. Infine, si chiudono le festività con l’arrivo della Befana al porto il 6 gennaio alle ore 14,00. La simpatica vecchina volante arriverà alla darsena di Cattolica in flyboard e sulle moto da cross grazie a 3Zero3 e Daboot, durante l'evento verranno lanciate caramelle a tutti bambini e offerto vin brulè e grigliata di pesce. Sarà inoltre dedicato uno spazio al progetto MareMoto Mototerapia.