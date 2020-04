A Pasqua la sorpresa ai bambini la regala Bimbobell con il suo show in diretta

Marcello Turroni, in arte Bimbobell, il giorno di Pasqua, a partire dalle 15, sarà in diretta sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube con il suo show “Casa Bimbobell”, un gran finale per tutti i bambini e adulti. Auguri e saluti in diretta, tra musica live, magie e giochi a premi con vacanze al mare in regalo, un Super Karaoke Okyfly3 plus con 350 basi musicali MLive e premiazione del concorso di disegno. Partecipare è semplice, basta sintonizzarsi in diretta e provare a giocare chiamando il 338 2368780. Per vincere bisogna indovinare i titoli di 4 canzoni camuffate e chi le canta.

Il programma “Casa Bimbobell” è partito da ormai un mese, tutte le sere in diretta alle 20,30 sulla pagina Facebook di Bimbobell e sul suo canale YouTube.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi sono i numeri raggiunti in questo mese: Oltre 10655 commenti nelle dirette; 47163 visualizzazioni; 128277 persone raggiunte; 46132 interazioni. "Un pubblico ogni sera collegato da tutt’Italia, Germania e Svizzera. Grazie di cuore anche a tutte le aziende che senza pensarci un secondo sono intervenute con regali per i bambini e genitori: soggiorni vacanza, giochi di società, occhiali da sole, prodotti alimentari e strumenti musicali"