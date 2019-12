A San Leo la conferenza “Strategie e politiche per lo sviluppo delle aree interne”

Il Comune di San Leo, in qualità di project partner, nell’ambito del Programma Interreg Italia – Croazia 2014/2020 insieme ad altri 8 partner italiani e croati, è beneficiario di fondi UE per la valorizzazione del capitale naturale e culturale delle aree interne. È quindi destinatario di un’importante assegnazione che sarà investita per valorizzare e promuovere le sue risorse storiche e culturali, in un’ottica di opportunità per l’intera Valmarecchia e il Montefeltro.

Il progetto MADE IN-LAND mira a migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e culturale non sfruttato delle aree interne attraverso lo sviluppo del turismo e una migliore accessibilità. Il valore totale del progetto è 2.218.069,31 EUR, in cui il tasso di cofinanziamento dei fondi UE è di 1.885.358,88 EUR, pari all'85%. L'implementazione del progetto è iniziata il 1 gennaio 2019, durerà 30 mesi, fino al 30 giugno 2021 e copre il territorio di 2 paesi.

Il partner principale del progetto è la Regione Marche (Italia), mentre altri partner sono Università di Camerino (Italia), Comune di San Leo (Italia), Comune di Riccia ( Italia), Molise verso il 2000 (Italia), Università di Zara (Croazia), Agenzia di sviluppo della contea di Zara ZADRA NOVA (Croazia), Autorità per la gestione dei parchi e biodiversità - Romagna (Italia) e AZRRI - Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria ltd. Pazin (Croazia).



MADE IN-LAND mira a creare una nuova strategia transfrontaliera che scateni il potenziale delle risorse interne attraverso la loro inclusione in reti e mercati più ampi. La cooperazione con le aree costiere, considerate come destinazioni di turismo di massa, attraverso i mezzi comuni e innovativi di gestione integrata, marketing e promozione, offre tali opportunità alle aree interne e alle regioni del progetto nel loro insieme. L'obiettivo MADE IN-LAND viene raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1) Sostenere e migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale e naturale delle zone interne;

2) Collegare la valorizzazione delle risorse interne salvaguardando le comunità locali;

3) Sviluppare modelli innovativi per la gestione delle aree interne considerate fragili.

Martedì 10 Dicembre 2019

Palazzo Mediceo dalle ore 9.30 alle 13.00

PROGRAMMA

Introduzione

Francesca Mascella Assessore del Comune di San Leo

I Sessione

Dalle ore 9.45 alle 11.00

Il progetto Made in Land e le opportunità per il territorio - Massimo Sargolini, Università di Camerino

Costa e entroterra nella esperienza della Provincia di Rimini - Riziero Santi, Presidente Provincia di Rimini

Dalle aree interne al GAL - Marcello Fattori, Sindaco di Maiolo

Il programma delle aree interne per la sanità e per i servizi socio assistenziali - Stefano Zanchini, Sindaco di Novafeltria e Presidente Unione dei Comuni Valmarecchia

Le risorse culturali come fattore di connessione fra costa e entroterra - Giampiero Piscaglia, Assessore Cultura del Comune di Rimini

Ore 11.00 Pausa - Coffee Break

II Sessione

Tavola Rotonda

Dalle ore 11.15 alle 13.00

Luca Lo Bianco – Direttore scientifico Fondazione Montagne Italia

Riccardo Santolini – Ricercatore presso l’Università di Urbino

Emma Petitti – Assessore al bilancio, riordino istituzionale e pari opportunità della Regione Emilia - Romagna

Carla Cosentino – Dirigente presso Ministero dello Sviluppo Economico

Conclusioni

Francesca Mascella

Ore 13.00 Lunch Buffet