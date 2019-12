A Verucchio la pensione arriva con la "medaglia" del sindaco

Da qualche anno il Comune di Verucchio ha sostituito il brindisi in municipio con una cena natalizia che la giunta offre ai dipendenti e collaboratori per ringraziarli dell’impegno quotidiano e per poter così scambiarsi gli auguri in un’atmosfera più festiva al di fuori del Palazzo. Nell’occasione, vengono poi salutati ufficialmente tutti insieme quei lavoratori che durante l’anno che va chiudendosi hanno terminato il loro percorso nell’ente e si sono guadagnati la pensione: qualche giorno fa, al Ristorante Zaganti di Ponte Verucchio, è stata la volta di Giuseppe Fabbri e Raffaella Beccari, cui la sindaca Stefania Sabba, la giunta e i consiglieri comunali hanno fatto dono di una medaglia ricordo della lunga attività al servizio della comunità verucchiese.