A Verucchio la "settimana dei musei" fa il bis con iniziative per i ragazzi

Appena conclusa la settimana della MuseumWeek2020, l’attività del Museo di Verucchio in versione online non si ferma: nei complessi preparativi per riaprire le porte fisiche del Museo, Verucchio prosegue le attività sui social inventandosi una versione #MuseumWeek for kids: sette giorni interamente dedicati alle scuole e ai ragazzi che avrebbero “vissuto” di persona le sale espositive, se il Covid-19 non avesse trasformato questi mesi in tutt’altro…

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì 18 a domenica 24 maggio ogni giorno un appuntamento da non perdere: la guida scritta qualche anno fa da alunni di una classe elementare di Verucchio (a seguito di un progetto concluso nel 2008) diventa una sorta di “audio-libro” grazie alle voci di bambini di scuole elementari che oggi rileggono quei testi. Ogni giorno puntate a tema divulgate attraverso i canali social del Museo dalle 16 (Facebook e youtube, poi dalla settimana successiva caricate sul sito www.museoarcheologicoverucchio.it ). Gran finale domenica 24 maggio, quando tutti sono invitati a partecipare anche alla puntata delle storie del “Museo visto dal buco della serratura” in onda su Radio Icaro alle ore 9 (frequenza 92), con la storia della “Principessina villanoviana”.