In spiaggia festa di fine estate con il "Piada party" e quaranta chili di farina

Oltre 40 chili di farina e cinque chili di strutto per un "Piada party" da veri intenditori. Le nuvole di domenica mattina non hanno scoraggiato lo staff del Bagno 17 Moai, a Rimini, che ha organizzato la tradizionale festa di fine estate.

L'ottava edizione dell'appuntamento dedicato al pane di Romagna è stata come sempre un successo. Le azdore dello stabilimento si sono messe al lavoro presto per impastare e tirare la piada secondo le ricette di famiglia. Al loro fianco anche ragazze, ragazzi e bambini pronti a imparare i segreti dei riminesi.

Sono state cucinate e mangiate oltre 400 piade, accompagnate da litri di birra, acqua e l'immancabile spritz. Il titolare Massimo Pracucci durante la stagione organizza sempre manifestazioni dedicate alla Romagna e feste a tema. In agosto è stata la volta dello Sfoglia day con chili di tagliatelle e centinaia di uova per una giornata da buongustai.