Al Festival di Venezia top model e attrici sfoggiano gli abiti di Alberta Ferretti

Si è aperta mercoledì la 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, in programma fino al 7 settembre. Il cinema è protagonista assoluto, ma anche la moda ha un ruolo di primo piano e anche quest'anno sul red carpet gli abiti di Alberta Ferretti hanno riscosso successo tra attrici, influencer e stampa.

Star da tutto il mondo sbarcano al Lido e sfoggiano le creazioni degli stilisti più importanti, tra eleganza e provocazione. A scegliere gli abiti della designer romagnola, in questi primi giorni, sono state la supermodel Isabeli Fontana con un abito color oro che ha esaltato la sua bellezza, oltre ad altre creazioni, e le attrici Martha Hunt e l'italiana Stefania Rocca, che non hanno rinunciato allo stile made in Italy. Una sfilata di regine per la prima del film La Vérité.

Inoltre, Alberta Ferretti ha presenziato alla serata Franca Sozzani Award, evento dedicato alla storica direttrice di Vogue Italia, scomparsa alcuni anni fa.