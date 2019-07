Amici della Riviera: Giuseppina Tosi è la nuova ambasciatrice di Riccione

Si chiama Giuseppina Tosi la nuova "ambasciatrice" di Riccione. L'assessore al turismo Stefano Caldari ha nominato mercoledì mattina "ambasciatore" la signora Tosi, che viene in vacanza a Riccione da 40 anni.

La signora, residente in provincia di Milano, trascorre tutte le sue estati qui insieme alla sua famiglia e considera la Perla Verde la sua seconda casa, da vivere in diversi periodi dell'anno.