Andrea Guerra entra nell'organizzazione che assegna i premi Oscar: "Tanta felicità per l'invito"

La Romagna vola nel'olimpo del cinema, a Hollywood, grazie al compositore Andrea Guerra. Il figlio dello sceneggiatore Tonino Guerra entra a far parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar. L'artista sul suo profilo facebook ha postato un'immagine con la figura del premio Oscar accompagnata dalla frase: "Tanta tanta felicità per l'invito dell'Academy".

"È una notizia che riempie il cuore di felicità e di orgoglio, un nuovo prestigiosissimo riconoscimento ad Andrea e alla sua straordinaria carriera - scrive con orgoglio sul suo profilo facebook il sindaco di Santarcangelo Alice Parma - Da oggi, un pezzo di Santarcangelo entra a far parte del più antico e prestigioso premio cinematografico del mondo: a nome di tutta la città, i miei più sinceri complimenti ad Andrea!".

Andrea Guerra è ben noto in America per avere realizzato colonne sonore per film quali "La ricerca della felicità" di Muccino con Will Smith, "Nine" di Rob Marshall, ispirato a Otto e mezzo di Fellini e, ancora, Letters to Juliet di Gary Winick, Hotel Rwanda di Terry George. Lunghissima la lista dei registi che lo hanno scelto per le sue musiche, fra cui Luca Guadagnino, Ferzan Ozpetek, Carlo Verdone, Ivan Cotroneo e anche Ettore Scola per il suo ultimo film, "Che strano chiamarsi Federico", dedicato all'amico Fellini.

Un riconoscimento da "sogno" proprio nell'anniversario del centenario della nascita del padre Tonino, a cui nel 2011 Hollywood ha reso omaggio con un prestigioso premio. La Writers Guild of America West, associazione degli sceneggiatori americani, gli ha conferito a domicilio nella sua Romagna il Jean Renoir Award, un premio alla carriera, assegnato durante una cerimonia nella capitale del cinema.