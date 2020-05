Annullata la 41esima Sagra della ciliegia a Misano Adriatico

La Sagra della Ciliegia 2020 a Misano Adriatico non si farà. "Dopo 41 anni con rammarico e con grande dispiacere purtroppo dobbiamo rinunciare alla manifestazione più importante che organizziamo a Villaggio Argentina - spiega Luigi Guagneli - ed è anche una delle prime feste che apre l’estate di Misano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sagra che richiama tanta gente dalle provincie di Rimini e Pesaro e egli ultimi anni, anche tanta gente proveniente da altre parti d’Italia. Abbiamo aspettato fino ad oggi, non so cosa forse un miracolo, ma ormai non ci sono più ne i tempi ne le condizioni. L’ultimo decreto vieta questo tipo di manifestazioni e la data del 12, 13 e 14 giugno è comunque troppo vicina. Non sappiamo quando avrà fine l’emergenza e la festa richiede una organizzazione che normalmente inizia ad ottobre dell’anno prima ora se anche avvenisse il miracolo non ci sono più i tempi tecnici. Non possiamo permetterci rischio di contagio. Pensare che a giugno non ci sarà la Sagra della Ciliegia è molto doloroso ma è doveroso che sia così. Arriverà il 2021 e ci faremo trovare pronti per far si che con tutto il nostro impegno e amore per la nostra frazione realizzeremo una grande 42° edizione".