Anziani e solitudine, a Poggio Torriana inaugura "La domenica insieme"

Parte il 17 novembre il progetto La domenica Insieme, al centro sociale gestito dall'Associazione “Il percorso”in collaborazione con il Comune di Poggio Torriana. Il progetto è stato finanziato con un contributo della Regione Emilia-Romagna, è stato premiato infatti per la sua rilevanza locale e perchè promosso da Associazioni di promozione sociale, l'APS Filigrana è capofila del progetto e l'APS Il Percorso attuerà a livello locale le azioni declinate a favore delle persone anziane di Poggio Torriana a rischio di esclusione sociale e di solitudine.

"Aprire la domenica il Centro sociale per gli anziani, significa offrire alle persone che hanno più bisogno, un luogo di incontro per contrastare la solitudine, per mantenere attivi mente e corpo, chiacchierando, giocando a carte e condividendo assieme storie, esperienze e vissuti, sono molto soddisfatta di tale importante opportunità di aggregazione, in particolare, nelle giornate di festa come la Domenica", afferma Daria Rocchi, presidente dell'APS Il Percorso.

Anche l'Assessore al Sociale del Comune di Poggio Torriana, Francesca Macchitella, conferma il valore aggiunto di tale attività: "La nostra realtà locale ha bisogno di interventi di questo tipo che mirano all'inclusione, alla solidarietà, al contrasto all’emarginazione, alla costruzione di reti tra pubblico e volontariato al fine di promuovere l'aggregazione e la socializzazione, ritengo che questa sinergia sia da consolidare e mettere sempre più al centro della programmazione dei servizi alla persona del nostro territorio".