Appuntamento online con Max Sirena, ospite di "Chiacchiere da banchina"

Secondo appuntamento giovedì 30 aprile alle 18.10 con "Chiacchiere da banchina", la diretta Facebook dedicata al mondo della vela organizzata dallo Yacht Club Rimini. Anche per questo secondo incontro, due gli ospiti d’eccezione: Max Sirena (Riminese, Team Director & Skipper – Luna Rossa Prada Pirelli Team. Vincitore di due America’s Cup, nel 2021 parteciperà alla sua 7ª edizione che avrà luogo ad Auckland) e Roberto Ferrarese (velista poliedrico, vanta un palmares di primo ordine vincendo dalle classi Olimpiche alla vela d'altura. Esperto di match-race, ha partecipato due edizioni di Coppa America come atleta e una terza come coach col team +39).

Intervistati da Mauro Melandri, direttore di Zerogradinord, i due ospiti oltre a rispondere alle domande del pubblico, racconteranno aneddoti sui loro impegni, di come vedono la ripresa di questo sport e a seguire commenteranno la regata virtuale. Dopo “Chiacchiere da Banchina” si svolgerà la quarta tappa del Yacht Club Rimini Virtual Cup 2020 che sta riscuotendo molto successo tra i soci dello stesso Club riminese, gli atleti tesserati e anche qualche genitore della squadra agonistica. Al momento la classifica vede al primo posto Mattia Collinucci. Al secondo posto Luca Valentino e al terzo posto Matteo Ivaldi.

Con questa quarta tappa il campionato si identificherà il “Campione del mese” di aprile della Yacht club Rimini Virtual Cup 2020. Con la scorsa tappa si è invece definita la “Top 10 YCRN”, selezione che prenderà parte domenica 3 maggio alla Super League, un torneo tre Club prestigiosi. Tra questi c’è anche Fraglia Vela Riva di Riva del Garda, uno dei Club più antichi e prestigiosi al mondo (fondato da Gabriele D’Annunzio nel 1928) e il Circolo Velico Ravennate. Nel campionato riminese non mancano ai vertici della classifica nomi di giovani allievi della squadra agonistica, che stanno dimostrando una buona conoscenza della tecnica, come Marco Baroni, Mattia Rocchi ed Enrico Morina, tutti e tre classe 2010.

L’iniziativa dello Yacht Club Rimini ha infatti una doppia valenza: partecipare a una regata online ma soprattutto dare a tutti, giovani velisti alle prime armi o semplici appassionati, la possibilità di confrontarsi contro velisti olimpionici, grandi campioni e velisti di lunga fama mettendo alla prova le proprie conoscenze.