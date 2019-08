Atmosfere natalizie a Bellaria con la campagna per i Presepi e le festività invernali

E' partita nel periodo di Ferragosto a Bellaria Igea Marina la campagna promozionale dei Presepi con i cubi che ricordano un pacco natalizio. Ne sono stati posizionati tre nei punti di maggiore affluenza e di passeggio comprendendo per la prima volta anche piazza Marcianò. Per rendere più incisiva la comunicazione, a partire dallo scorso 24 agosto, sono stati utilizzati anche i totem multimediali delle isole pedonali. La campagna in estate fa seguito alla strategia promozionale iniziata lo scorso anno.

Novità anche per l’immagine promozionale delle festività natalizie con uno slogan che richiama eventi destinati ad un target specifico e proprio per questo motivo sull’immagine promozionale compare una bambina a ricordare la vocazione family di Bellaria Igea Marina con una scritta invitante per soddisfare le diverse esigenze: “Il Natale che vuoi!”.

Stessa immagine e stesso claim per la festa dell’ultimo dell’anno: “Il Capodanno che vuoi”.