Bambini e famiglie, inaugura un nuovo sportello a Villa Verucchio

Venerdì 24 Gennaio, dalle ore 16, il Centro per le Famiglie Valmarecchia inaugura un nuovo sportello Informafamiglie&Bambini a Villa Verucchio, al Centro Civico, piazza Europa 1, punto informativo amichevole, agile e sempre aggiornato su tutti i principali servizi, le attività e i progetti per famiglie con bambini da 0 a 14 anni, in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, del tempo libero e culturale.

Sarà aperto dal 4 febbraio, ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 9 alle 12. Nell’occasione, dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, si terranno laboratori per bambini e a seguire una merenda per tutti.