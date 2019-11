Bellaria accende le luminarie, tra premi e sconti per il Black friday

Appuntamento venerdì 29 novembre a Bellaria, alle 16, con l'accensione delle nuove luminarie natalizie in concomitanza con il Black Friday e con la premiazione dell’evento Isola di Halloween 2019.

L’Associazione Isola dei Platani premia la maschera più bella e i primi tre classificati che hanno ricevuto più like dalla data dell'evento a oggi. I vincitori saranno avvisati attraverso facebook. In caso uno dei vincitori non si presenti, passati dieci giorni, il premio viene assegnato alla maschera successiva con più like.