Bellaria, al Palacongressi maratona di eventi in attesa della convention sui tatuaggi

Dopo l’evento di domenica scorsa, che ha visto oltre mille partecipanti al Palacongressi per la cena promossa dalla Lega alla presenza di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, la struttura di via Uso anticipa i prossimi appuntamenti. Nel pomeriggio di martedì 19 novembre sono attesi un centinaio di ospiti in occasione del seminario gratuito organizzato dal Cescot sullo scontrino fiscale, la cui emissione sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2020 per tutte le imprese. Qualche giorno dopo, sabato 23 novembre, è attesissimo l’evento musicale che vedrà protagonisti al Palacongressi i The Sun, che suoneranno per la prima volta nella Diocesi di Rimini proponendo il dialogo su “La strada del sole”. Un evento in cui prendendo spunto dall'omonimo libro di Francesco Lorenzi (frontman del gruppo e scrittore) giunto alla 9^ edizione con oltre 20 mila copie vendute, si intrecciano la testimonianza personale della ricerca interiore con il ritmo del rock. La band proporrà un set musicale con brani tratti dal proprio repertorio in italiano, per la maggior parte contenuti nella raccolta “The Sun 20”, rivisitati in chiave acustica; l’appuntamento, per il quale sono attese centinaia di partecipanti, è promosso dal Comitato Giovani e Famiglie della Diocesi di Rimini con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Il prossimo mese si aprirà invece con l’incontro con i soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo, che porterà al Palacongressi circa mille presenze domenica 1° dicembre; già annunciata, in vista della definizione degli altri eventi dell’ultimo periodo dell’anno, anche la kermesse firmata Tattoo Convention Cesenatico, che il 7 e l’8 dicembre si ritroverà al “palas” con stand, appuntamenti e tanti ospiti internazionali (tutte le informazioni su www.tattooconventioncesenatico.it).