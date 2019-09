Miss Mondo Italia, assegnato il titolo a una giovane studentessa romagnola

Passa il turno a va direttamente alle finali regionali di Miss Mondo Italia Emilia Romagna la cesenate Alessandra Rumieri, 17 anni. Studentessa e sportiva (pratica il pattinaggio artistico), Alessandra è alta 1.65, occhi castano-verdi, capelli castani, e ieri sera ha conquistato a Bellaria la fascia di "Miss Mondo Rally della Stampa Vitality's 2019", una fascia grazie alla quale rientra a pieno titolo nel gruppo delle finaliste regionali.

Capitanate dalla madrina della serata Sophia Spera, già prefinalista nazionale nel prossimo mese di maggio a Gallipoli (è stata eletta nella finale regionale di Santarcangelo), nel corso della serata sono stati assegnati anche altri titoli di bellezza che daranno diritto a partecipare alle semifinali per la regione l'Emilia Romagna.

Classificatasi al secondo posto la modella riminese Martina Tomaselli, 19 anni, premiata con la fascia di "Miss Mondo Gil Cagnè", seguita sul terzo gradino del podio dalla studentessa Tania Sirotti di Ravenna, alla quale è andato il titolo di "Miss Mondo Caroli Hotel". Quarta classificata infine la riminese ballerina professionista e fotomodella Etoile Protti, 24 anni, figlia d'arte (la mamma Lorena è una affermata modella), cui è andato il riconoscimento di "La Miss del Web by Agricola", fascia istituzionale assegnata dagli internauti attraverso il voto espresso in diretta sulla pagina Facebook di Miss Mondo Italia. A premiare tutte le Miss vincitrici è stato il presidente di giuria Roberto Maggioli, Consigliere del Comune di Bellaria Igea Marina, nella cornice del Rally della Stampa, un evento organizzato da Ercole Spallanzani, anima del Rally per almeno trenta edizioni, che ha visto la partecipazione quest'anno di quasi 100 giornalisti da tutta Italia, ospitato come consuetudine dall'Hotel Milano Resort di Eros Foschi. Una serata straordinaria durante la quale si sono esibite anche le giovani e applauditissime cantanti Gloria Vampa e Michela Mussoni.

Le selezioni Miss Mondo Italia in Emilia Romagna continuano e per tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione possono mandare un messaggio Whatsapp allo 335.80.39.000 oppure contattare il responsabile per la regione inviando un e-mail a eros.ceruti@gmail.com.