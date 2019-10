Buona la prima al teatro Astra, tutto esaurito per lo spettacolo con Natalino Balasso

Buona la prima per la stagione 2019-2020 del Teatro Astra, che sabato ha fatto registrare il tutto esaurito con lo spettacolo inaugurale di Natalino Balasso: il pubblico ha apprezzato molto il monologo di Balasso, con tanti applausi durante lo spettacolo e un lungo apprezzamento finale. Il prossimo appuntamento è quello di Jacopo Fo in “Com’è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame”, in programma sabato 9 novembre.