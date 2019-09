Bellaria dà il via alla campagna dei nuovi abbonamenti per la stagione teatrale

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre (ore 10.00-12.30/14.30-19.30), in concomitanza con le giornate del Bellaria Film Festival, sarà possibile presso la biglietteria del Teatro Astra sottoscrivere nuovi abbonamenti per la stagione teatrale 2019-2020: il calendario si aprirà sabato 19 ottobre con “Velodimaya”, spettacolo di e con Natalino Balasso, e si chiuderà nel mese di aprile con l’ultima delle otto serate in programma, “Ecce Homo. Anatomia di una condanna”, di e con Corrado Augias. L’abbonamento ha un costo di 115 euro (ridotto 111 euro) oppure 65 euro nella versione con quattro titoli a scelta; legato alla stagione teatrale, vi è il ciclo di quattro spettacoli per ragazzi (intero 35 euro, 20 euro per i bambini fino a 14 anni). La successiva finestra utile per la sottoscrizione degli abbonamenti sarà dal 3 al 5 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00 sempre presso la biglietteria, mentre i biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili da mercoledì 9 ottobre: in biglietteria (il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00; giovedì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00; nei giorni di spettacolo dalle ore 20.00), nei punti vendita Vivaticket, su www.vivaticket.it oppure telefonicamente con carta di credito attraverso il servizio Call&buy al 892.234. Info: 349.0600564 /