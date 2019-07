Da 40 anni nello stesso hotel e i titolari organizzano una festa per la famiglia Leonardi

Da quarant'anni fedeli ospiti villeggianti presso l'Hotel Gorini di Igea Marina, i coniugi Lonardi Francesco e Grazia di Verona, sabato scorso, sono stati festeggiati dalla direzione, con una serata dedicata all'evento, torta e brindisi. I coniugi hanno dichiarato la ferma volontà di voler mantenere la frequenza annuale presso la struttura alberghiera: "Apprezziamo il clima famigliare che la famiglia Gorini, sa dedicare a tutti gli ospiti, l'eccellenza dell'accoglienza, la cura del particolare, che ritroviamo solamente in questi ambienti. Per noi sono amici, che desideriamo ritrovare ogni anno, abbiamo fatto tanti viaggi anche all'estero, essendo mia figlia titolare di un'agenzia di viaggi, ma ogni anno tornare in Romagna è d'obbligo."

Le felicitazioni alla famiglia ospite per questi quarant'anni di fedeltà alla Città di Bellaria Igea Marina, sono state portate dall’Assessore Adele Ceccarelli la quale ha consegnato in vece del Sindaco, la Pergamena del Comune di Bellaria Igea Marina, con apposita dedica "Grazie a questi operatori del turismo, veri pionieri che da sessantacinque anni, con la stessa dedidizione ed entusiasmo svolgono questa difficile professione, possiamo vantare questa fedeltà, come un punto fermo nella nostra proposta turistica".