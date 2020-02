Bellaria festeggia il successo di Sant'Apollonia e si prepara per San Valentino

Uno splendido weekend di sole e temperature più che gradevoli, ha fatto da cornice alla Fiera di Santa Apollonia a Bellaria Igea Marina. Un pubblico numeroso, sabato e soprattutto nella giornata di ieri, ha affollato le vie del centro cittadino, divertito dagli appuntamenti in programma e incuriosito dalle tante merci in esposizione: frutto, queste ultime, di un numero di operatori commerciali in crescita rispetto alle recenti edizioni della manifestazione.



Affollatissimo il tradizionale Luna Park di Piazza del Popolo, piacevole e molto partecipato lo spettacolo dialettale “la S-ciuptèda”, nel pomeriggio di sabato al Teatro Astra; molto applaudite poi l’esibizione di danza degli allievi della scuola “New Street Hip Hop School”, la tradizionale premiazione del concorso “Mare Nostrum – un mare d’amare” organizzato dal Circolo Diportisti, così come le esibizioni di flamenco e tip tap delle scuole “Viento del Sur” e “Tilt”. Decisamente apprezzate nella giornata di sabato, anche l’esibizione dei ragazzi che seguono i corsi di canto e strumento della Scuola comunale di musica “Glenn Gould” e, domenica, le sonorità dei “Vizi Capitali”, al secolo il bellariese Paolo Faetanini affiancato dal sassofonista Luca Quadrelli.



Nel prossimo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 febbraio, sarà invece tempo di festeggiare San Valentino, in una kermesse in ideale continuità con le celebrazioni della Patrona appena trascorse. Anche per questa edizione 2020, il rosso sarà il colore dominante della festa degli innamorati, con le bancarelle presenti nell’Isola dei Platani allestite a tema. “Una Festa di San Valentino che sarà anticipata e ulteriormente valorizzata dai nuovi allestimenti che Bellaria Igea Marina ha in serbo a partire da venerdì 14 febbraio: un percorso romantico, completato da statue, installazioni e gonfiabili giganti, che trasformerà nuovamente il cuore della nostra città fino al 1^ marzo. Il weekend appena concluso rappresenta certamente un buon viatico in vista dei prossimi appuntamenti”, commenta oggi il Sindaco Filippo Giorgetti. “Alla vigilia serpeggiava qualche preoccupazione soprattutto tra gli operatori”, confida poi il primo cittadino, “vista la forte concorrenza e la concomitanza con altri appuntamenti poco distanti, su tutti il Carnevale a Santarcangelo, ma sin da sabato è maturata un’edizione di Sant’Apollonia partecipata, apprezzata e premiata dalla presenza di tanti ospiti provenienti dalle località limitrofe. Tanta partecipazione ci gratifica”, conclude, “e ripaga la fiducia che, specialmente quest’anno, tanti standisti ed espositori hanno riposto nella nostra fiera.”