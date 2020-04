Bellaria Film Festival apre le iscrizioni per la 38esima edizione

Sono aperte le candidature alla 38esima edizione di Bellaria Film Festival, il festival dedicato al cinema documentario indipendente. Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 11 maggio. La manifestazione, tra le più longeve in Italia nel suo genere (è nata nel 1983), è stata rilanciata con successo di pubblico e critica grazie alla nuova direzione artistica affidata dal 2018 al produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino.

Anche per il 2020, il concorso sarà diviso in due sezioni: - Bei Doc, per lavori di qualsiasi formato prodotti dopo il 1 gennaio 2019, con durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi); - Bei Young Doc per documentaristi under30 (al momento dell’iscrizione), con durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi); Per entrambe le sezioni possono partecipare film inediti, presentati in altri festival o distribuiti nelle sale cinematografiche. Il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri appartenenti ai 27 stati dell’Unione Europea.

I film candidati possono essere frutto di coproduzioni internazionali, anteprime mondiali, europee o nazionali. I documentari in lingua straniera dovranno contenere sottotitoli in italiano (bando di concorso e modalità di iscrizione su: bellariafilmfestival.org).