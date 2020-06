La creatività contro il coronavirus: i nomi dei vincitori del concorso "Lasciati contagiare dalla fantasia"

L’Amministrazione Comunale ha individuato i piccoli vincitori di “Lasciati contagiare dalla fantasia: i miei giorni al tempo del coronavirus”, concorso istituito dall’Amministrazione Comunale nei primi giorni di marzo ed espressamente rivolto agli studenti di Bellaria Igea Marina. Un’iniziativa nata per esortarli ad utilizzare il tanto tempo a disposizione durante il lock down “in maniera intelligente e creativa, raccontando le esperienze di questi giorni e facendolo attraverso lo strumento più potente che abbiamo, la fantasia”, come ha spiegato a suo tempo il Sindaco Filippo Giorgetti. La risposta dei ragazzi della città non si è fatta attendere, e, come spiega oggi il primo cittadino, “abbiamo ricevuto da allora oltre duecento lavori ricchi di creatività, ma anche di sensibilità e voglia di guardare avanti, nati da una lettura consapevole della situazione particolare vissuta dalla comunità. Ci piace pensare che i testi, le foto, i video confezionati per partecipare al concorso siano frutto di un momento di gioia e spensieratezza vissuto dalle famiglie durante settimane non facili per tutti noi. Meritano un grande applauso tutti coloro che hanno partecipato, dando una piccola grande nota di speranza alla comunità proprio nel periodo più difficile.”

Come annunciato in sede di lancio dell’iniziativa, i lavori sono stati suddivisi in quattro sezioni, a gratifica delle diverse forme creative che i ragazzi hanno scelto: opere scritte, foto, video e disegni. Per ciascuna di queste categorie, sono stati individuati i tre lavori migliori sia degli alunni iscritti alla scuola primaria, sia degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado. L’istruttoria si è avvalsa della collaborazione di una piccola commissione costituita per l’occasione e composta da due educatrici del nido Il Gelso e da due insegnanti della scuola per l’infanzia Allende.



I primi classificati riceveranno due biglietti di ingresso validi per un parco a scelta tra Oltremare, che riaprirà sabato prossimo, Acquario di Cattolica, che ha riaperto a fine maggio, Italia in Miniatura o Aquafan, che riapriranno i primi di luglio. Ai secondi e terzi classificati, saranno invece consegnati buoni acquisto validi presso due attività del territorio, la cartoleria Da Pero e la cartolibreria Gurugù. “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato. Siamo particolarmente grati a Costa Parchi, che ha accettato di buon grado di essere partner del concorso e la cui ripresa delle attività rappresenta una buona notizia per l’intero distretto turistico.”

Tutti i piccoli vincitori stanno ricevendo in questi giorni un messaggio di congratulazioni del Sindaco Giorgetti; a breve, l’Amministrazione ne renderà noto l’elenco completo, definendo inoltre e comunicando agli interessati le modalità di consegna o ritiro dei premi.