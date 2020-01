"Miss Mamma Italiana", presentato il calendario: ecco chi sono le bellezze del 2020

All’Hotel Estense di Gatteo Mare, organizzata dalla Te.Ma Spettacoli, lo scorso fine settimana, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana”. Il Concorso “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti, è giunto quest’anno alla sua 27° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 17° calendario (il primo fu realizzato nel 2003). Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana” (che accompagnerà fino a gennaio 2021), sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2019 del Concorso, capitanate dalla 43enne padovana Emanuela Bonamin “Miss Mamma Italiana 2019”.

Le miss mese per mese:

Gennaio: ERICA IPPOLITO, 30 anni, clinical manager, originaria di Varese, residente a Londra, mamma di Enea,

Matilda ed Elia, di 7, 4 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DOLCEZZA 2019”.

Febbraio: MARIANTONIETTA BISCONTI, 37 anni, animatrice, di Monteroni (Lecce), mamma di Kevin e Gioele, di

12 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SPRINT 2019”.

Marzo: FEDERICA ANTONELLI, 28 anni, casalinga, di San Mariano (Perugia), mamma di Manuele di Nathan, di 6 ed 1 anno. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE 2019”.

Aprile: JULIETA SANCHEZ, 32 anni, casalinga, di Carmiano (Lecce), mamma di Romeo e Lucia, di 9 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SOLARE 2019”.

Maggio: INNA TERESHCHENKO, 34 anni, macchinista, di Alfonsine (Ravenna), mamma di Kateryna e Kristel, di 14 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana IN GAMBE 2019”.

Giugno: EMANUELA BONAMIN, 42 anni, manager, di Onara di Tombolo (Padova), mamma di Vittoria e Gianmaria, di 11 ed 8 anni. È la vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana 2019”. Sua anche l'immagine usata in copertina.

Luglio: FEDERICA CARACUTA, 28 anni, operatore sociale, di Carmiano (Lecce), mamma di Santiago di 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ELEGANZA 2019”.

Agosto: GIULIA PIRAS, 37 anni, barista, di Bonorva (Sassari), mamma di Adele e Amalia, di 14 e 12 anni. È la

vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ROMANTICA 2019”.

Settembre: SAFIRA LEO MASCOLO, 28 anni, casalinga, di Cassano d’Adda (Milano), mamma di Gabriel, Raphael e Miguel, di 8, 7 e 1 anno. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana FASHION 2019”.

Ottobre: BENEDETTA MAZZI, 33 anni, allenatrice, di Roma, mamma di Leonardo di 1 anno. È la vincitrice della

fascia “Miss Mamma Italiana GLAMOUR 2019”.

Novembre: FRANCESCA PAPA, 43 anni, fisioterapista, di Fermo, mamma di Lorenzo e Riccardo, di 13 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SORRISO 2019”.

Dicembre: DEBORA ARDINI, 44 anni, impiegata, di Igea Marina (Rimini), mamma di Aurora e Federico, di 15 ed 8 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana RADIOSA 2019”.

La pagina di Gennaio 2021 ha come protagoniste due Mamme vincitrici due fasce “speciali”:

“Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP 2019”JENNIFER DEBORAH BARRELLA 37 anni, impiegata, di Torino,

mamma di Greta, Mattia e Ginevra, di 7, 6 e 4 anni e “Miss Mamma Italiana Nel mondo 2019” CLAUDIA FAMBRINI 45 anni, scrittrice, di origini toscane (di Camaiore, Lucca), residente a Tokyo in Giappone, mamma di Daniele di 23anni.



“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.