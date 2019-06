Da oltre 40 anni in vacanza in Riviera, un premio alla famiglia Zanetti

Per oltre 40 anni fedeli allo stesso hotel, il My Home di Bellaria Igea Marina. La famiglia Zanetti ha così ricevuto uno speciale ringraziamento dall’Amministrazione comunale per l'amicizia dimostrata in questi anni scegliendo sempre la cittadina per le vacanze estive. Presente alla cerimonia di premiazione per la fedeltà alla località turistica, il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore Adele Ceccarelli.