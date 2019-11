Bellaria si ispira a Gianni Rodari per celebrare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Mercoledì 20 novembre ricorre la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che celebra annualmente la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza (CRC) venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ossia il 20 novembre 1989. Una ricorrenza doppiamente importante quella di quest’anno, nell’anniversario dei trent’anni dalla nascita di quello strumento giuridico così significativo, composto da 54 articoli e ratificato dall’Italia il 27 maggio 1991.

La Convenzione, che è stata sottoscritta da 196 paesi, è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo ed è stata affiancata, nel tempo, da tre ulteriori protocolli. Consapevole che, nonostante questo, essa non sia ancora pienamente applicata, conosciuta e capita, l’Amministrazione Comunale si è unita all’iniziativa “Go Blue” dell’Unicef e mercoledì prossimo le rotatorie di Bellaria Igea Marina al pari del ponte mobile sul fiume Uso saranno illuminate di blu: per ricordare con un gesto simbolico che è fondamentale l’attuazione della Convenzione per garantire i diritti di bambine, bambini e adolescenti.



Il Sindaco Filippo Giorgetti e la Giunta comunale si sono fatti promotori di un’ulteriore iniziativa che, sempre mercoledì, interesserà la materna comunale “Allende” ed il nido comunale “Il Gelso”. Nella mattinata, a tutti i genitori sarà consegnata una cartolina che ricorderà loro quanto questo 20 novembre sia così speciale e recherà sul retro “Promemoria”, piccolo grande capolavoro di Gianni Rodari che insegna, ai piccoli come ai grandi, che “ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra.”