Bellaria si prepara a festeggiare San Valentino con allestimenti e sorprese romantiche

Archiviata con successo la due giorni di Sant’Apollonia, Bellaria Igea Marina si prepara a un altro grande weekend lungo l’Isola dei Platani e le vie limitrofe, con le celebrazioni del San Valentino in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio. A valorizzare ed arricchire l’offerta della città per il prossimo fine settimana, anche il nuovo allestimento che trasformerà nuovamente il centro di Bellaria, dopo il successo di quello approntato per le festività di fine anno: “L’amore è… Bellaria Igea Marina”, questo il titolo scelto per l’iniziativa, che sarà svelata proprio venerdì e sarà suggestivo sfondo per piazza Matteotti e Isola dei Platani fino al 1° marzo.



Nel mese della dolcezza per eccellenza, “L’amore è… Bellaria Igea Marina” offrirà a tutti gli ospiti della città un vero e proprio giardino botanico dedicato all’amore. Realizzato in piazza Matteotti e frutto della collaborazione tra Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale, il giardino sarà un percorso romantico impreziosito da un vero prato, piante ornamentali e allestimenti in grande scala in tema amore. All’interno del giardino, altre sorprese ad attendere gli innamorati: tra queste, la presenza di un fotografo professionista pronto a immortalare i loro momenti nel giardino, con piccoli omaggi per le coppie che simpaticamente si presteranno all’iniziativa. Il tema dell’amore sarà ripreso a partire da venerdì anche lungo l’Isola dei Platani, con altre installazioni e statue, tra cui spiccherà l’allestimento gonfiabile più grande d’Europa, quel “Big Man” che con i suoi sedici metri di altezza sarà un grande inno all’amore visibile da ogni angolo del centro di Bellaria. Poi, da sabato mattina, via alla Festa di San Valentino con mercatini, stand espositivi, eventi, appuntamenti culturali e, ovviamente, ancora sorprese per tutti gli innamorati.