Successo al teatro Astra per Jacopo Fo, dopo lo spettacolo l'artista ha incontrato il pubblico tra ricordi e foto

Successo al teatro Astra di Bellaria per la serata in compagnia di Jacopo Fo. Dopo lo spettacolo "Com'è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame" , l'artista ha incontrato il pubblico. Molti i sorrisi, strette di mano e dediche firmate da Jacopo Fo. Il prossimo spettacolo in programma, venerdì 29 novembre, è "Mistero Buffo", con Lucia Vasini in parti femminili di Franca Rame e Dario Fo della compagnia Teatrale Fo Rame.