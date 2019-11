Borsa di studio-lavoro totale per il master in fundraising

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

C’è una nuova opportunità per entrare a far parte della classe 2020 del Master in Fundraising dedicata a giovani appassionati di comunicazione tramite i social media: una borsa di studio-lavoro totale per domiciliati a Rimini e dintorni. Il contributo a copertura della borsa di studio-lavoro è offerto da MPP Assicurazioni. Questa agenzia forlivese da quasi 30 anni porta avanti il proprio lavoro con serietà, onestà, e un’attenzione al cliente e al territorio in linea con i valori del Master in Fundraising. Infatti entrambe le realtà condividono fermamente la convinzione che oggi più che mai sia fondamentale comunicare la propria causa e le proprie iniziative tramite i social media. Proprio per questo la “Moschini Pierotti e Pratesi Assicurazioni” mette a disposizione una borsa studio-lavoro per giovani con esperienze e/o competenze in comunicazione che siano disposti a svolgere un’esperienza formativa insieme allo Staff del Master e di MPP Assicurazioni. Il Master in Fundraising forma i migliori fundraiser, e lo fa grazie alla ricerca dei migliori professionisti del settore, quelli capaci di trasmettere le conoscenze teoriche e pratiche agli studenti e di dotarli di strumenti collaudati e strategie concrete ed efficaci. Ma non solo, le 400 ore di stage previste permettono agli studenti di essere inseriti in un ambiente altamente stimolante in cui è possibile sperimentare quanto appreso in aula, perché avere la possibilità di lavorare fianco a fianco dei migliori professionisti della raccolta fondi, è un’occasione unica per chiunque abbia il coraggio di mettersi alla prova, per chiunque abbia voglia di cambiare un pezzetto di mondo. Per CANDIDARSI ALLA BORSA DI STUDIO-LAVORO TOTALE: https://rebrand.ly/Borsa_Totale_Master 0543.374150 master@fundraising.it

