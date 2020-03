Buon compleanno Mina, il mito della canzone italiana che conquistò anche Fellini

Buon compleanno Mina! La Tigre di Cremona compie 80 anni e non si può non celebrare il suo compleanno. Lei che nel mondo rimane sempre “La voce”, nonostante si sia ormai ritirata da decenni dai palcoscenici resta sempre presente nei cuori e nelle scelte musicali di moltissimi fan e non. Ritiratasi a vita privata all’età di 38 anni, ha vissuto anni di grandi successi nel mondo della musica e in tv. Mina colpì anche il Maestro Federico Fellini, che rimase talmente ammaliato dalla sua bellezza e carisma che la "corteggiò" per la parte della moglie di Trimalcione in “Satyricon, ma prima il regista aveva pensato a lei per il ruolo della hostess Beatrice nel "Viaggio di Mastorna", il film mai realizzato cui aveva iniziato a pensare tra il 1964 e il 1965. Fellini la immaginò come "personaggio", una delle sue maschere, e di quella intuizione restano, come testimonianza, due disegni del Maestro, che fanno parte del fondo degli archivi dell'ex Fondazione Fellini. Il regista pensò a un trucco particolare per lei, che ne esaltava proprio gli occhi, uno stile che il genio del cinema aveva ideato per il mito della musica.

Gli anni d'oro della Riviera

Nella lunga carriera di Mina, non si possono neanche dimenticare gli anni in cui Mina era protgonista delle notti riminesi, quando il tramonto e l’alba si confondevano tra le luci dei locali e le note delle sue canzoni. Lei, un’icona di stile, faceva impazzire gli uomini nei suoi abiti lunghi fino alle caviglie, le sue acconciature particolari ed il suo trucco marcato e deciso. Una Riviera che non c’è più, un’epoca ormai viva solo nei ricordi di chi l’ha vissuta in cui Mina si esibiva a Rimini e a Riccione. L’Embassy e l’Altromondo erano i suoi locali preferiti, ma è salita anche sui palchi del Savioli e del Vallechiara. In Riviera Mina ha continuato a esibirsi quasi fino alla fine della sua carriera.

Nata a Busto Arsizio, in provincia di Varese, il 25 marzo del 1940, dopo pochi giorni la sua famiglia si trasferì a Cremona, da dove partì per diventare la Tigre della musica italiana. Ritiratasi nel 1978 dalle scene, risiede da tempo a Lugano in Svizzera. E oggi compie 80 anni.



