C'è anche Rimini nel film di Vasco Rossi: le emozioni del tour rivivono al cinema

C'è anche Rimini nel film "Vasco Non Stop Live", lungometraggio nato sulla scia della tournée che il rocker di Zocca ha portato in giro per l'Italia tra l'estate del 2018 e il 2019. Vasco Rossi era sbarcato in Riviera per le prove e aveva girato alcune scene anche al Rockisland, dove con la sua band aveva messo a punto il tour. Il celebre locale riminese è entrato così di diritto nel film che arriva nei cinema il 25, 26 e 27 novembre.

Le emozioni più belle della tournéee si potranno così rivivere sul grande schermo. La produzione artisticaè stata affidata da Vince Pàstano, chitarrista del Blasco al fianco dell’americano Stef Burns e, dalla scomparsa di Guido Elmi, braccio destro del rocker. La regia invece è di Pepsy Romanoff, autore dei videoclip girati negli ultimi anni, tra cui quello del brano Se ti potessi dire. Ma, soprattutto, regista del film – concerto che ha documentato il mega evento di Vasco a Modena Park, andato in scena il primo luglio di due anni fa.

Per i fan le novità non sono finite, in attesa dei concerti estivi a Imola a Firenze Rocks, Imola e a Roma al Circo Massimo, le cui date sono ancora top secret, il 6 dicembre arriva nei negozi di dischi e negli store digitali il cofanetto dedicato ai sei concerti che il Blasco ha tenuto a San Siro nel giugno dello scorso anno. Nessuno aveva mai fatto meglio di lui: il record precedente era di quattro date nello stadio milanese. A stabilirlo sempre Vasco, all'interno dello stesso tour.Il re del rock continua a essere lui.