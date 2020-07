Cambio di presidenza al "Rotary Club Rimini Riviera"

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Paolo Braccini la presidenza in vista dell’annata 2020-2021 passa a Maurizio Mancuso, 41° presidente del Club. Maurizio Mancuso sarà affiancato nel consiglio direttivo dal vicepresidente Marco Alessandrini e da Paolo Gasperoni, Fabio Mariani, Roberta Mariotti, Alessandro Mori, Marco Manfroni e Claudio Selvagno.

Completano il consiglio, in qualità di past president, Paolo Braccini, Maurizio Temeroli, Walter Raffaelli e Alberto Roccati e in qualità di esterni al consiglio il segretario Daniele Bedogni e il responsabile programmi Fabrizio Santarini. Maurizio Mancuso è agente generale di un primario gruppo assicurativo e in questo settore opera anche nel campo della formazione. Dal 1992 è impegnato nel mondo associativo e il suo ingresso nel Rotary è avvenuto nel 2006. La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta al Grand Hotel di Rimini.