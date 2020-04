"Teatri di vicinanza", il sipario si apre sui social e l'arte va in scena

L'arte non si ferma e il sipario per i teatri del circuito regionale Ater si apre di nuovo, anche se il palcoscenico è quello dei social. Ad aderire all'iniziativa "Teatri di vicinanza" ci sono anche il teatro della Regina e il Salone Snaporaz di Cattolica, l'Auditorium di Morciano di Romagna e il teatro Comunale di Russi, per il territorio romagnolo. "Siamo in una situazione in cui si mette in discussione la nostra vita teatrale in maniera inedita - spiega Fondazione Ater - Mentre con il terremoto del 2012 i teatri vennero chiusi per inagibilità e si innalzarono tendoni da circo nelle città terremotate, oggi i teatri sono integri. Ai teatri sono stati sottratti gli uomini e le donne. I bambini e le bambine. Gli attori e le attrici. I tecnici, le maestranze, gli impiegati e le impiegate. Gli inagibili, adesso, siamo noi, costretti a stare chiusi nelle nostre case, a doverci certificare se vogliamo raggiungere il nostro luogo di lavoro, costretti a un tempo diverso, di distanze sociali, ma forse di vicinanza affettiva, di sguardi che vogliono dire ti abbraccio e di silenzi che lasciano scorrere il respiro per verificare, forse, che manchi l’affanno.

In questo tempo di chiusura, non lasceremo che i nostri palcoscenici si riempiano di polvere. Inauguriamo un appuntamento quotidiano sui social dei teatri gestiti da Ater Fondazione per tenere in vita un gesto di cura verso i nostri palcoscenici, quasi come quello del macchinista, che con il suo spazzolone ne pulisce le tavole. Finché non ci saranno spettacoli da promuovere, i teatri del Circuito Ater pubblicheranno ogni giorno un aneddoto, un frammento della propria storia, immagini, suoni e video che li raccontano e chiameranno a raccolta i loro spettatori, gli artisti e gli operatori per costruire un racconto corale. Inoltre, ogni sera verranno dati consigli di visione raccolti e selezionati dall’enorme proliferare di proposte che sta emergendo sul web in questi giorni e da materiale di archivio. Il fine settimana sarà dedicato ai sondaggi on line, per giocare insieme e mettere in palio biglietti da distribuire nei mesi della riapertura".

Ogni giorno, sulla pagina Facebook di Ater Fondazione e sui canali social dei 10 teatri gestiti verranno quindi pubblicati uno o due post che raccontino e raccolgano in una comunità teatrale virtuale, il circuito e i suoi teatri, il suo pubblico, i suoi territori, gli artisti e i lavoratori che li abitano. L’obiettivo è quello di raccogliere, in un unico documento, il materiale pubblicato per diffonderlo nei teatri riaperti quando sarà possibile rivedersi tutti insieme, di persona, e raccontarsi, come dice la poetessa Mariangela Gualtieri, di questo tempo strano.

