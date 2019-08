Dinner in the sky, tutti pazzi per le cene sospese: ospiti in arrivo da Cina, Russia e Messico

Sono arrivati persino da Cina, Giappone, Messico, Ecuador, Brasile e Russia, ma anche da Francia, Inghilterra e Germania. Pubblico internazionale per Dinner in the sky il ristorante tra le nuvole per chi vuole provare il brivido di mangiare e brindare ad alta quota. L’esperienza ha fatto letteralmente impazzire i turisti asiatici: le comitive giapponesi e cinesi, già in Italia per una visita all’insegna dello shopping e della cultura, non si sono fatte sfuggire questa occasione imperdibile. Il format (che ha all’attivo oltre 10mila spettacoli in 65 Paesi del mondo), si prepara a chiudere con il botto la sua permanenza a Cattolica, nella splendida cornice della spiaggia libera antistante l’Acquario, in provincia di Rimini.

Domenica 25 agosto sarà l’ultimo giorno utile per poter gustare una cena, un apericena o afterdinner con dj set ad alcune decine di metri di altezza, con i piedi che penzolano nel vuoto (video) e il vento che accarezza i capelli: su internet è già partita la caccia agli ultimi biglietti disponibili. Dopo Cattolica, il ristorante sospeso si sposterà a Napoli, dove verrà realizzato uno spot televisivo per conto di una nota azienda italiana. Quindi toccherà a Carmagnola (in provincia di Torino) dal 27 al 29 settembre, nell’ambito della ‘Festa di San Michele’. In programma pranzi, aperitivi, cene, brunch e degustazioni di cocktail. Nel frattempo questa settimana Dinner in the sky aprirà le sue porte a degli ospiti vip. E’ in programma oggi (19 agosto) l’esclusiva cena organizzata dalle stiliste sorelle gemelle Francesca e Veronica Feleppa. “Le due giovani imprenditrici, direttamente dal loro spazio tutorial nel programma Detto Fatto di Rai Due, hanno annunciato – spiega Stefano Burotti, l’imprenditore romagnolo responsabile di Dinner in the sky per l’Italia - di aver scelto la città di Cattolica e Dinner in the Sky per il lancio della nuova collezione FallWinter 2019/20. Una location particolare ed una esperienza unica nel suo genere, questa la cornice che farà da sfondo il prossimo 19 Agosto al lancio della nuova collezione Feleppa”.

Ma soprattutto un parterre di influencer, vestite in esclusiva da Feleppa, in arrivo da tutta Italia: una platea di nomi che conta oltre 7 milioni di follower su Instagram. Per citare qualche ospite, saranno presenti in città Giorgia Lucini, Anna Penello, Erika Barbato, Eleonora Olivieri, Alessia Cammarota con Aldo Palmeri, Federica Benincà, Ettore Gliozzi, Veronica Bagnoli ed Alessandra Sgolastra. Ed attesi, inoltre, buyer nazionali e internazionali, giornalisti e personaggi che da sempre amano indossare i capi Feleppa. Domani, invece, sarà la volta di Raffaello Tonon, ex concorrente del Grande Fratello Vip e personaggio televisivo da sempre legato a Cattolica, e del pilota della Moto2 Nicolò Bulega. Dinner in the Sky’ è una struttura sostenuta da una gru che ospita 22 commensali comodamente seduti intorno al tavolo e uno staff di 4 persone al suo centro: uno chef, due camerieri e un tecnico. L’evento può coinvolgere anche centinaia di partecipanti, grazie a un parterre con gazebo per intrattenere a terra gli ospiti attendono il loro turno per salire a brindare.