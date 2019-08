Dal Windsurf day alle vele storiche, la Regina festeggia con migliaia di ospiti

SSi è concluso un nuovo fine settimana ricco di iniziative a Cattolica. La Regina dell’Adriatico ha ancora una volta saputo regalare emozioni e divertimento. Penultimo weekend di agosto che ha proposto eventi di vario genere per poter soddisfare tutti i palati: dalla musica alla tradizione, passando per lo sport e l’enogastronomia. Dal concerto della West River Band, organizzato da Radio Talpa ed Amministrazione, che venerdì scorso ha estasiato Piazza Primo Maggio con un viaggio nella musica americana degli anni Settanta-Ottanta, al festival “Latinos”, una grande festa con food truck di cucina tipica dell'America Latina, chiringuiti e cocktail bar, musica e danze, attività ludiche e giochi per tutte le età svoltosi tra giovedì e domenica in Piazza delle Nazioni. Senza dimenticare che nel weekend appena trascorso è andato il scena il 39° Windsuf Day, il tradizionale appuntamento organizzato dal Circolo Nautico di Cattolica con il patrocinio del Comune e dedicato a tutti gli appassionati di surf, windsurf e Sup (Stand up paddle). Un appuntamento sportivo ma non solo grazie al Surf Groove Party, la festa sulla spiaggia che rappresenta uno degli eventi di punta dell'estate cattolichina. Con “Vele al Terzo”, sabato c’è stato spazio anche per la tradizione grazie alle barche della “Mariegola delle Romagne” e dell'Adriatico che si sono ritrovate lungo il Porto Canale di Cattolica e Gabicce Mare per l'ormai annuale e atteso raduno. Un’occasione unica per ammirarle veleggiare lungo costa rinnovando il proposito di conservare e diffondere la memoria legata alla marineria dell’Adriatico. Sempre sabato, l'Assessore Nicoletta Olivieri ha incontrato in Piazza Primo Maggio i promotori della Festa dell'Aquilone di Urbino. Si è trattato per le contrade della Città di Urbino di promuovere la propria festa proponendo, tra le 20 e le 23, un laboratorio di aquiloni che son stati regalati a tutti i bambini presenti. Infine, un momento culturale organizzato dal gruppo di Talpa chi Legge, in collaborazione con Radio Talpa e col Patrocinio del Comune, che ha proposto lo spettacolo “Una vita come la tua” con lo scrittore Massimo Vitali svoltosi sabato sera presso la Galleria dell’hotel Kursaal.

Anche la settimana che è appena iniziata si annuncia ricca di eventi, con l’esibizione questa sera de “La canta” e le sue canzoni della tradizione in Piazza mercato, la “Balera sotto le stelle”, il trenino di “The Show” ed i “Miti sotto le stelle” che danno appuntamento a mercoledì, il “Cinema sotto le stelle” organizzato da Comitato Ventena, MystFest e Circolo Toby Dammit il giovedì sera al Parco della Pace. Sempre giovedì sera torna “Mari & Monti: Pejo Cattolica Best Friends”, continua infatti la collaborazione tra la comunità trentina e la Regina dell’Adriatico, due eccellenze si incontrano e si confrontano in tema di turismo ed accoglienza. Venerdì e sabato, infine, saranno dedicati alla Festa della Madonna del Mare.