Cattolica, il sindaco Gennari a Roma per l'incontro su mobilità ad emissioni zero

Il Sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, ha preso parte martedì mattina all'incontro “Liberi e mobili: proposte per una mobilità a emissioni zero nella Legge di Bilancio 2020” che si è svolto a Roma all’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio (Sala Capranichetta). Una mattinata di dibattito e riflessione promossa da Legambiente proprio sul tema della mobilità ed alla quale il Primo cittadino cattolichino è stato invitato ad intervenire. Alla base dell'incontro lo scopo di presentare un pacchetto di proposte per la Legge di bilancio 2020 e per aprire un confronto con governo, parlamentari, categorie, associazioni, imprese del Forum Mobilità promosso dall'associazione ecologista.

“Ho accolto con entusiasmo l’invito arrivato da Legambiente. All'incontro ho potuto rappresentare l’esperienza dell’Amministrazione locale - ha sottolineato Gennari. Dal momento in cui ho scelto di impegnarmi nel ruolo di sindaco sono stato pronto a lavorare in sinergia con gli Enti superiori per interagire e rappresentare le necessità in un Ente locale come il nostro. Un Comune a “trazione balneare” che ha caratteristiche ben diverse da quelle che possono essere proprie di qualsiasi altra cittadina o di un grande comune. Per tale ragione ho accolto con favore questo momento di confronto".

“Finalmente – spiegano gli organizzatori - la mobilità elettrica comincia a muoversi, con le novità introdotte nel 2019 del bonus auto elettriche e della micromobilità elettrica. Ora dobbiamo accelerare la dotazione di mezzi e servizi, offrire strumenti alle città italiane per una nuova mobilità davvero a zero emissioni, che vede l’integrazione di una mobilità sempre più pedonale e ciclabile, elettrica, pubblica e in sharing”.