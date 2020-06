Cattolica in fiore festeggia il successo della 48esima edizione: i premi vinti dai vivaisti

L’ultimo weekend di giugno ha regalato alla città di Cattolica meravigliosi colori e profumi grazie alla 48esima edizione di “Cattolica in Fiore”. L’evento è stato necessariamente riprogrammato da fine aprile allo scorso fine settimana per dare continuità senza interrompere le annate della manifestazione più longeva della città. Scelta premiata dal riscontro ottenuto: oltre 80 gli espositori che nel weekend hanno riempito il centro città snodandosi tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino Piazza I° Maggio e via Curiel. Ed in via Matteotti sono tornati anche gli "Artigiani al Centro", con più di 20 postazioni per le loro creazioni "hand-made".

Soddisfatti tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione di questo evento per aver inaugurato al meglio l'inizio della stagione. Venerdì mattina è arrivata in città anche il Prefetto Alessandra Camporota, invitata ad ammirare e presiedere la giuria del concorso che avrebbe premiato i migliori allestimenti dei florovivaisti. Concorso che, di fatto, ha inaugurato la manifestazione ed i cui riconoscimenti vengono messi a disposizione da Riviera Banca. A fare gli onori di casa sono stati il Sindaco Mariano Gennari e l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. Oltre al Prefetto, a comporre la giuria vi erano l'ingegnere Andrea Baldassarri per RivieraBanca, ed i rappresentati locali delle Forze dell'Ordine, il Comandante dei Carabinieri Antonino Miserendino, il Comandate della Guardia Costiera Maurizio Spanò, ed il Comandante della Guardia di Finanza Michele Bello.

Questi i premi che sono stati riconosciuti: 1° posto (1000 euro) per Garden Plan, di Pesaro, con il suo meraviglioso "Giardino delle farfalle" che ha incantato la giuria; 2° posto (500 euro) per il Sorbo, di Pennabilli, premiato per la grande varietà di piante autoctone, l'attività che punta a preservare biodiversità e alberi da frutto antichi; 3° posto (300 euro) all’Azienda Agricola Grossi Davide, di Ponte Buggianese (Pistoia), per la prima volta presente alla mostra di Cattolica, che ha sorpreso la giuria per la varietà di colori e profumi dello stand. Menzione speciale assegnata dal Comune di Cattolica, nell'ambito "non solo fiori", a Simona Angelini per le sue creazioni realizzate a mano e per l'uso creativo delle conchiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un grazie – commenta l'Assessore Olivieri - a Riviera Banca ed a tutti coloro che ci hanno creduto ed hanno lavorato per rendere possibile questo fine settimana offerto ai nostri cittadini e turisti. Non era scontato e non era facile per quest’anno riuscire a riproporre questo evento che, come da tradizione, segna l'inizio della stagione. Lo slittamento in avanti della manifestazione ha, in qualche modo, consentito di godere della sua bellezza anche a turisti e visitatori che generalmente non riescono ad essere presenti in città ad aprile. Ci ha fatto molto piacere ritrovare anche quest’anno il Prefetto che, in clima molto familiare, cordiale e di reciproca stima, si è immersa tra i vari stand soffermandosi a scambiare qualche parola con tutti. È solo l'inizio di una lunga stagione con cui la nostra comunità e gli operatori economici si vogliono dimostrare capaci di accogliere in piena sicurezza, garantendo gli standard qualitativi, e donando al contempo momenti di svago e divertimento ai nostri villeggianti e concittadini”.