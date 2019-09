Innamorato della "Regina" da mezzo secolo, un premio al turista inglese John Budge

Momento di festa lunedì pomeriggio per John Budge, turista inglese che da ben mezzo secolo non tradisce la Regina per le sue vacanze. Era il 1969 quando approdò per la prima volta a Cattolica, negli anni la città è divenuta una seconda casa. In questi giorni John sta trascorrendo il proprio soggiorno cattolichino presso l’Hotel Alexander. A festeggiarlo sono stati gli amici di una vita, in particolare i coniugi Massimo e Jill Poli. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale è intervenuta l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. Come premio della sua “fedeltà” alla Regina, John ha ricevuto una targa insieme al nuovo brand book cittadino. A rafforzare il legame con la Riviera romagnola anche la scelta di figlia e genero, Alexie Budge e Alexander Sarkar, di celebrare il proprio matrimonio tra Cattolica e Gradara nel giugno del 2011. La coppia si è talmente innamorata del territorio romagnolo da sceglierlo per pronunciare il fatidico “sì”. Ad aiutarli nell’organizzazione di quel giorno speciale furono gli amici Massimo e Jill Poli che in quell’anno avevano lanciato una vera e propria agenzia viaggi-marriage. John ha visto Cattolica trasformarsi e crescere ma, ha scherzato con l’Assessore Olivieri, c’è una cosa che lo ha conquistato e non è mai cambiata nel tempo: gli spaghetti con le vongole. Infine, brindisi e foto ricordo con tutta la famiglia Budge e Poli, un piccolo momento di festa ed un piacevole scambio di battute con l’appuntamento che ancora si rinnova alla prossima stagione per proseguire negli anni di “fedeltà”.