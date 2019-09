Cattolica, le ragazze e i marines del musical viaggiante The Show ripartono dopo il successo estivo

Ragazze e Marines di “The Show” hanno salutato lo scorso mercoledì, 28 agosto, la città Cattolica. Un arrivederci al musical itinerante che ha riscosso grande successo durante l’estate. Un spettacolo “frizzante” del quale Mattia Guidi è stato ideatore e produttore, assieme ad Elena Ronchetti, regista e coreografa ed Andrea Bernabei, co-ideatore e co-fondatore. Per la serata finale è arrivato anche l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini a vivere di persona l’emozione del musical viaggiante che ha raccontato la Regina ed i suoi luoghi in maniera del tutto innovativa. Per i saluti presenti anche il Sindaco Mariano Gennari, l’Assessore Nicoletta Olivieri e l’ospite Raffaello Tonon. L’attesa per questo spettacolo era partita lo scorso 21 aprile grazie ad uno speciale pre-event di Pasqua in Piazzale Nettuno. Uno Show aperto a tutta la città che ha lanciato una lunga stagione. Così dal 26 Giugno e per dieci mercoledì consecutivi sono andati in scena tre spettacoli del musical viaggiante. Un totale di 30 corse, da 7 km ciascuna, con 6 tappe in giro per la città, per un totale di oltre mille spettatori saliti a bordo. Ispirato dal format newyorkese “The ride”, il “The Show” di Cattolica ha conquistato davvero tutti soprattutto grazie alle esibizioni dei suoi 10 artisti. Altro punto di merito per la “The Show Production” è di essersi sviluppata come start up innovativa di giovani imprenditori del territorio.

Non sono mancati viaggiatori d’eccezione. Oltre alla Falchi e Corsini, che hanno aperto e chiuso la stagione, sulle carrozze di “The Show” hanno trovato posto la Nazionale Italiana Artistica Juniores Femminile, Beppe Costa (presidente Costa Edutainment), Patrizia Leardini (AD Costa Parchi), Marco Pezzolesi (presidente Pesce Azzurro), le sorelle Carraro (presidente e vicepresidente Dotto Trains) e Roberto Bugli (fondatore e presidente di Riccione Piadina). “Speriamo di rivedere presto all’opera questi artisti nella nostra citta”, ha commentato il Sindaco Mariano Gennari. “Tutti i ragazzi del team sono stati bravissimi – ha sottolineato l’Assessore Olivieri – nel raccontare Cattolica, la storia, luoghi e particolarità in stile Broadway. Non posso che augurare un arrivederci al 2020”. “Siamo estremamente fieri – aggiunge Mattia Guidi - di aver avuto per la grande data di chiusura due ospiti speciali come Raffaello Tonon e Andrea Corsini. La presenza di Andrea in particolare ci dice che stiamo lavorando nella direzione giusta, in quanto già l’anno scorso l’Assessore regionale era venuto ad assistere a Dreamer – Il musical, uno degli spettacoli innovativi della nostra giovane Start Up Romagnola. Quest’anno, incuriosito nuovamente da The Show Cattolica, è voluto tornare a trovarci per provare di persona la novità. Questo non è scontato. Significa tanto”.