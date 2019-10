Pane e internet, in biblioteca i corsi su come usare tablet, smartphone e scovare le fake news

A Cattolica continuano i corsi e incontri "Pane e Internet" organizzato in biblioteca comunale, nell'ambito dell'Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna, progetto Cittadini 100% digitali. La finalità è offrire opportunità di alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull'uso delle tecnologie digitali e dell'accesso a Internet ai cittadini a rischio di esclusione digitale. Si tratta principalmente di anziani, donne (in particolare casalinghe), soggetti fragili, chi è in cerca di occupazione e/o ha un basso livello di scolarità e i segmenti più deboli della popolazione immigrata.

Fisco e casa

Il 22 ottobre alle 17,30 si terrà un incontro con l'Agenzia delle Entrate sul tema "agevolazioni fiscali per la casa, tutto quello che c'è da sapere in materia di ristrutturazioni, risparmio energetico e molto altro. L'incontro è aperto a tutti e gratuito.

Smartphone e tablet

Dal 5 al 29 novembre prende il via il corso di 1° livello sull'uso di smartphone e tablet, 8 lezioni dalle 16,30 alle 18,30 il martedì ed il venerdì. Le iscrizioni al corso sono aperte e si accettano sino al 31 ottobre, posti disponibili 20. La partecipazione al corso è gratuita, l'iscrizione obbligatoria. Il corso è rivolto ai cittadini che desiderano acquisire dimestichezza con le nuove tecnologie. 8 lezioni di 2 ore per chi vuole imparare ad utilizzare dispositivi touchscreen. Gli iscritti dovranno portare da casa il proprio smartphone o tablet. I contenuti principali del corso sono: l'uso di app, la messaggistica, l'accesso ai social network, l'uso della geo-localizzazione e della navigazione GPS nonché le buone norme per usare i dispositivi mobili in sicurezza nel rispetto della privacy.

Per l'autunno 2019 sono già in programma ulteriori eventi: il 14 novembre si discuterà del "Fascicolo Sanitario Elettronico" ed il prossimo 5 dicembre di "Buone notizie! L'informazione tra social media e fake news". Inoltre, è attivo su appuntamento il servizio di facilitazione digitale: uso del tablet e dello smartphone. Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.