Simona Ventura si racconta in un talk show sotto le stelle

Simona Ventura, Alessandro Meluzzi ed Ester Viola attesi nella Regina dell'Adriatico. Amici ancor più che ospiti di Cattolica, i tre noti personaggi si concederanno al pubblico il prossimo 4 agosto. L'appuntamento è in Piazza I° Maggio, alle 21, per un vero e proprio "talk sotto le stelle". A condurre la serata ci saranno Mapi Danna e Giovanni Terzi, quest’ultimo attuale compagno proprio di Simona Ventura. Scrittore, conduttore televisivo e architetto, Terzi ha partecipato a numerose trasmissioni Rai, come ospite, ma anche come presentatore. Ha scritto diversi libri, fra cui il famoso è “Eroi Quotidiani” pubblicato da Cairo Editore. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cattolica, Assessorato al Turismo. La Ventura, Viola e Meluzzi si racconteranno come mai prima d'ora. Persone e non personaggi per parlare d'amore, di condivisione, del tempo, della felicità. Altra protagonista della serata sarà la Romagna vissuta ed intesa come luogo delle proprie esperienze personali.

La serata si intreccia, per la sua concezione, al progetto originario di Mapi Danna dei “Love Books”. Mapi, applicando il concetto di personal writer e di ghostwriter alla comunicazione affettiva, ha aperto la possibilità a chiunque (non solo come avviene attraverso i media, ai personaggi noti) di raccontare, in lunghe ed approfondita interviste, un percorso di relazioni, sentimenti ed emozioni, di vederli rielaborati in forma letteraria e fermati per sempre in attraverso un libro.

“Siamo felici di avere a Cattolica – spiega l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - questi tre amici della Romagna e di poter ascoltare dalla loro voce racconti, aneddoti, storie di vita vissuta e storie d’amore. Siamo sicuri che Piazza I° Maggio saprà accoglierli nel migliore dei modi, come si accolgono i veri amici”. Dice Mapi: “L’amore, i sentimenti, le relazioni, sono l’unica cosa vera che possediamo, dobbiamo avene cura, coltivarli, comunicarli, esprimerli. L’amore fa bene. Chi ama ha ragione”.