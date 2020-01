Centenario Fellini, il plauso del sindaco Tosi: "Un orgoglio che unisce tutta la Romagna"

Il sindaco di Riccione, Renata Tosi, esprime il suo plauso per le iniziative messe in campo per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini.

“Federico Fellini rappresenta la radice storica delle terre di Romagna, il suo lascito artistico e culturale riesce ad oltrepassare i confini nazionali, portando con sé il carattere e l’orgoglio romagnolo. Al contempo nella sua opera si riconoscono tutti quei tratti, a volte irriverenti ma autentici, di una terra, la Romagna, che quest’anno in particolare in cui cade il Centenario della nascita, ha avuto per il Maestro la capacità di creare tanti eventi e iniziative interessanti”.