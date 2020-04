Concertone del Primo Maggio, c'è anche Federico Baroni tra i finalisti del contest

È forse il segnale che il concertone del Primo Maggio, quello di San Giovanni a Roma, si farà, nonostante l'emergenza coronavirus? O, probabilmente, e più semplicemente, indicativo del fatto che si proverà comunque ad organizzarlo. Sono stati, infatti, annunciati i 30 finalisti del contest del Primo Maggio Next 2020, che si sfideranno in finale il 18 e 19 aprile, a partire dalle ore 15, in diretta streaming su next.primomaggio.net. Tra le 30 voci c'è anche il riminese Federico Baroni e la Romagna sta già facendo il tifo per lui.

"Nonostante il difficilissimo momento che tutti stiamo vivendo, il contest del Primo Maggio prosegue, seppur con qualche necessario aggiustamento- si legge nel comunicato- Ogni anno, Primo Maggio Next conclude le sue selezioni nazionali con una 'finale live' attraverso la quale la Giuria di Qualita' sceglie i 3 progetti musicali vincitori. Date le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria nazionale in corso, per l'edizione 2020 di Next è necessario modificare il classico format del contest.

Le finali di Primo Maggio Next 2020 si svolgeranno in diretta streaming. I 30 finalisti saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione. Le finali verranno trasmesse in diretta sul portale next.primomaggio.net, nei giorni 18 e 19 aprile, a partire dalle ore 15. Gli artisti finalisti partiranno già con i 3 voti assegnati in fase di semifinale dalla Giuria di Qualità (qualità del progetto, qualità della produzione, originalita'/riconoscibilità), ai quali si aggiungerà un quarto voto (assegnato dalla stessa giuria) relativo all'esibizione in streaming. La media dei 4 voti decreterà la classifica finale e i 3 vincitori di Primo Maggio NEXT 2020".

