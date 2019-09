Concorso Corale, applausi al Teatro Galli. E nel 2020 arriva il Campionato Mondiale

Si è concluso con un’ovazione per il coro vincitore, l’Academic Choir of the Ural Federation University’ di Ekaterinburg, Russia, il 13° Concorso Corale Internazionale ‘Città di Rimini’ nella magnifica cornice del Teatro Galli. La manifestazione si è svolta con la preziosa collaborazione e il patrocinio del Comune di Rimini (presente al Gala finale l’Assessore Mattia Morolli), con il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione Emiliano Romagnola Cori. Gli otto gruppi che si sono esibiti nella serata conclusiva erano quelli selezionati come vincitori delle varie categorie in concorso, ovvero Musica Sacra, Cori a Voci Uguali, Giovanili, Misti, Musica Popolare.

Il premio per il migliore direttore del Concorso è andato a Imogen Nicholls, direttrice dei ‘Musical Original Singers’ dall’isola di Jersey, Regno Unito, alla loro terza partecipazione al Festival di Rimini. Il Teatro Galli è risultato perfettamente compatibile con le esigenze dei cori, sia per quanto riguarda la buona acustica richiesta alle formazioni ‘a cappella’ sia per la logistica e gli spazi. Il teatro si è riempito di appassionati ascoltatori già mezz’ora prima dell’inizio. Il concerto è stato trasmesso in diretta su TV Icaro e in streaming sulla pagina Facebook del Concorso. Anche il Teatro degli Atti, sede delle competizioni corali di categoria e dei concerti serali, è risultato una sede opportuna ed è stato sempre riempito di pubblico attento.

Il concorso ha visto altresì l’esibizione dei cori nella Chiesa dei Servi e la partecipazione alla liturgia cantata nella Chiesa di Sant’Agostino. La giuria, formata da maestri di spessore internazionale, ha incontrato presso il bar del Grifone del Teatro Galli, i maestri delle diverse formazioni corali partecipanti per un colloquio di valutazione dei gruppi stessi. L’Academic Choir of the Ural Federation University’ di Ekaterinburg si è aggiudicato quindi la possibilità di prendere parte, nel 2020, al Campionato Mondiale di Canto Corale tra i vincitori dei Concorsi di Tokyo, Cracovia, Taipei e Rimini che si svolgerà, il prossimo anno, proprio nella nostra città.