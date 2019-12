Coriano accende un albero di Natale "green" e svela il suo Cantiere aperto

L’albero di Coriano come ogni anno ha un nome, quest’anno è stato battezzato “Cantiere Aperto” ed è stato inaugurato domenica con tanto di elmetto dal sindaco Domenica Spinelli, una sorpresa goliardica gradita dall’amministrazione.



"A Coriano siamo un cantiere aperto, sia per le idee che per i lavori in corso al momento sulla piazza Don Minzoni. Ringraziamo tutti i cittadini per la grande presenza e tutti i genitori per aver allestito i mercatini di Natale con le bancarelle di scuole e parrocchie. Il vero senso di Comunità è questo", afferma il sindaco Domenica Spinelli.

"Da tre anni a questa parte l’albero di Natale a Coriano è un albero “green”, allestito con materiale riciclato e di recupero dai volontari della Pro Loco - spiega Anna Pazzaglia, assessore al Turismo e Ambiente - Grazie alla loro creatività e originalità, l’albero diventa oltre che il simbolo del Natale anche il simbolo del risparmio, della riduzione degli sprechi e delle risorse".